برشلونة يحسم اتفاقه مع فاتي بشرط جزائي ضخم

2021/10/19 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن قيمة الشرط الجزائي في العقد المتوقع توقيعه قريبًا مع انسو فاتي، مهاجم برشلونة .وترددت أنباء قوية بأن إدارة برشلونة قدمت عرضًا إلى خورخي مينديز، وكيل أعمال فاتي، لتمديد عقد المهاجم الشاب.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة اتفق مع فاتي على تمديد عقده حتى صيف 2027 مع زيادة راتبه السنوي.وأضافت الصحيفة :" ان برشلونة قرر وضع شرط جزائي في عقد فاتي، بقيمة مليار يورو، وهو نفس قيمة الشرط الجزائي في عقد بيدري غونزاليس".وأعلن برشلونة رسميًا، يوم الخميس الماضي، تجديد عقد بيدري حتى عام 2026، بشرط جزائي قيمته مليار يورو.وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي للبارسا، سافر إلى البرتغال من أجل الاجتماع بخورخي مينديز لوضع الرتوش الأخيرة على العقد الجديد لأنسو فاتي./انتهى9

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