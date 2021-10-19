وزارة الثقافة تنجز عددا من مشاريع تأهيل مدينة اور الاثرية

2021/10/19 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، انجاز عدد من مشاريع تأهيل وتطوير مدينة اور الاثرية، من قبل كوادرها.وذكرت الوزارة في بيان أنه "تضافرت جهود كوادر وزارة الثقافة والسياحة والآثار ، ممثلةً بخبرات وكفاءات موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث ، لتأهيل وصيانة الآثار وتوفير احتياجات الزائرين والسائحين في مدينة اور الاثرية".واضافت :" ان الاعمال التي انجزها العاملون في الهيئة شملت تسييج موقع الدكدكة، وتأهيل السيارات الكهربائية، وتوفير دراجتين هوائيتين تستوعب كل واحدة ستة أشخاص، وعمل ممرات خشبية تؤدي لمعظم المعالم الآثارية".وبينت أنه "جرى تأمين مدينة أور بمنظومة كاميرات مراقبة وعمل منصة خشبية لاستراحة الزائرين بالقرب من بيت نبي الله ابراهيم، وتأهيل موقع استراحة الزوار بجميع تفاصيله "./انتهى9

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