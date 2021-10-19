2021/10/19 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، إنجاز عدد من مشاريع تأهيل وتطوير مدينة أور الآثارية، من قبل كوادرها. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تضافرت جهود كوادر وزارة الثقافة والسياحة والآثار ممثلةً بخبرات وكفاءات موظفي الهيأة العامة للآثار والتراث لتأهيل وصيانة الآثار وتوفير احتياجات الزائرين والسائحين في مدينة أور الآثارية". وأضافت أن "قد تجلى ذلك بعدد من الأعمال التي أنجزها العاملون في الهيأة وشملت، تسييج موقع الدكدكة، وتأهيل السيارات الكهربائية، وتوفير عربة وحصان (ربل)، وتوفير دراجتين هوائيتين تستوعب كل واحدة ستة أشخاص، وعمل ممرات خشبية تؤدي لمعظم المعالم الآثارية". وبينت أنه "جرى تأمين مدينة أور بمنظومة كاميرات مراقبة وعمل منصة خشبية لاستراحة الزائرين فضلاً عن دورة مياه صحية بالقرب من بيت نبي الله ابراهيم، وتأهيل موقع استراحة الزوار بجميع تفاصيله من الحملات ومكان الجلوس والحدائق وكل هذا خارج المنطقة الآثارية فضلاً عن نصب كشكين لتلبية احتياجات الزوار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تعلن إنجاز عدد من مشاريع تأهيل أور الآثارية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تعلن إنجاز عدد من مشاريع تأهيل أور الآثارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).