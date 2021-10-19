"التحقيقات الفيدرالي" يفتش منزل رجل الأعمال الروسي ديريباسكا

2021/10/19 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يجري تفتيش مكان إقامة أوليغ ديريباسكا في العاصمة واشنطن، وهو رجل أعمال بارز ويعتبر من المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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