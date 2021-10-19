ذي قار: وفاة شاب حرقاً بعد رشِّ أطراف منزله بمادة البنزين لمكافحة العقارب

2021/10/19 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن شاباً توفي حرقاً، نتيجة محاولته طرد العقارب من منزله شمالي المحافظة.

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وقال المصدر لمراسل "ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، إن "المستشفى التركي استقبل حالة حرق لشاب من مواليد 1999 قام بسكب البنزين بأطراف المنزل وإشعال النار فيها لغرض طرد العقارب في قضاء الغراف، قبل أن تنتقل النيران لجسده وتحرقه".

وأضاف المصدر، أن "الشاب توفي بعد يوم واحد من دخوله المستشفى، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته، ولم يقدم ذووه شكوى ضد أحد".

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