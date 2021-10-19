"متظاهرو الإطار" ينظمون اعتصامًا قرب المنطقة الخضراء

2021/10/19 | 21:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بدأت مجموعات على صلة بالفصائل المسلحة، الثلاثاء، اعتصامًا على مشارف المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، احتجاجًا على نتائج الانتخابات.

وأظهرت مشاهد تابعها "الترا عراق"، 19 تشرين الأول/أكتوبر، نصب خيم للاعتصام وشغل مبان في منطقة الكرادة، قرب الجسر المعلق، من قبل متظاهري الأحزاب الخاسرة "الإطار التنسيقي" ومجموعات الفصائل المسلحة.

وتتهم الفصائل المسلحة، الحكومة وأطرافًا سياسية بـ "تزوير" نتائج الانتخابات، وتطالب بإعادة احتساب الأصوات بطريقة العد والفرز اليدوي.

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وصعدت الفصائل، في الساعات القليلة الماضية، من تهديداتها وسقف مطالبها لتصل إلى "إعادة الانتخابات".

وحصل تحالف "الفتح" الجناح السياسي للفصائل المسلحة فضلاً عن "حركة حقوق" التابعة لـ "كتائب حزب الله"، على 16 مقعدًا فقط، في خسارة مدوية بالمقارنة مع حجم الكتلة في البرلمان الأخير.

وهاجم متظاهرو الفصائل والأحزاب الخاسرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عبر تمزيق صورة ضوئية للأخير في منطقة الكرادة، كما هاجموا جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وحملوهما مسؤولية "تزوير نتائج الانتخابات".

ووجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق اليوم، نداءً أخيرًا لجميع المرشحين.

وقالت المفوضية في بيان، "إلى جميع المرشحين سواء الأفراد أو من الأحزاب والتحالفات السياسية ممن لديهم طعن في نتائج انتخابات مجلس النواب 2021 التي أعلنتها المفوضية، بأن نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، هو اليوم الأخير لتقديم الطعون".

وشددت المفوضية على "ضرورة تقديم الأدلة الساندة للطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ مدة انتهاء الطعن".

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