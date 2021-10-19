إخلاء مبنى في مطار مانشستر بعد تقارير عن طرد مشبوه

2021/10/19 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة مانشستر: إخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن طرد مشبوه

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