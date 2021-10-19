شرطة واسط: القبض على 43 متهما وفق مواد قانونية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون

2021/10/19 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة واسط، عن اعتقال ثلاثة وأربعين متهما بقضايا مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان أنه في إطار جهودها المتواصلة للحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم وتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مديرية شرطة واسط من إلقاء القبض على ثلاثة وأربعين متهما وفق مواد قانونية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون.

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