2021/10/19 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، إنجاز عدد من مشاريع تأهيل وتطوير مدينة أور الآثارية، من قبل كوادرها.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أنه “تضافرت جهود كوادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



إنجاز عدد من مشاريع تأهيل وتطوير مدينة أور الآثارية المركز الخبري الوطني.

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