2021/10/19 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفع سعر العملة الرقمية “بيتكوين” ووصل إلى 63528 دولارا، وهو أعلى مستوى يصل إليه سعر هذه العملة منذ أبريل الماضي.ولقيت العملة الرقمية الدعم من تقارير أفادت بأنه تم إنشاء صندوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر “بيتكوين” إلى 63528 في أعلى مستوى منذ أبريل المركز الخبري الوطني.

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