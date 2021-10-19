الشيخ حمودي يدعو لتلبية مطلب العد والفرز اليدوي والسفير الروسي يؤكد رغبة التعاون مع الحشد

2021/10/19 | 21:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، اليوم الثلاثاء، البروس كوتراشيف السفير الروسي في بغداد، وبحثا تقييم العملية الانتخابية في ضوء ماشابها من خروقات، و مايمكن ان يترتب عنها من تداعيات.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي انه “خلال اللقاء، شكر الشيخ حمودي روسيا على مشاركتها بمراقبين”، مبينا ان “جميع القوى الوطنية بانتظار نتايج التحقيق […]

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