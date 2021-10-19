الكهرباء توفّر خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة

2021/10/19 | 21:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قيام وزارة الكهرباء بتوفير خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالإمكان الوصول إلى تلك الخدمة بشكل مباشر عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة الرسمي، أو عبر بوابة أور للخدمات …

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