"عطاني إيام جديدة".. أول تعليق من وائل كفوري بعد نجاته من حادث سير مروع

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الفنّان اللبناني وائل كفوري، الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة شكر لكل من شعر بالقلق عليه في محنته، بعد نجاته من حادث سير مروّع، يوم الجمعة الماضي.

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