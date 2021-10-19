2021/10/19 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون لا يريد استبعاد مشاريع الصين لكنه ليس ساذجاً حيالها لندن- الزمان أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء عن «ثورتها الخضراء» خلال قمة جمعت مستثمرين وشركات متعددة الجنسيات على أمل جمع المليارات قبل أيام قليلة من مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام قادة بينهم قادة صناديق الاستثمار بلاكستون وبلاكروك […]
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وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام قادة بينهم قادة صناديق الاستثمار بلاكستون وبلاكروك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعلن ثورتها الخضراء لجذب الاستثمارات العملاقة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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