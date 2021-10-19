بريطانيا‭ ‬تعلن‭ ‬ثورتها‭ ‬الخضراء‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العملاقة‭ ‬

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬استبعاد‭ ‬مشاريع‭ ‬الصين‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬ساذجاً‭ ‬حيالها‭ ‬ لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثورتها‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬جمعت‭ ‬مستثمرين‭ ‬وشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬جمع‭ ‬المليارات‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬المناخ‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬غلاسكو‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬بينهم‭ ‬قادة‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬بلاكستون‭ ‬وبلاكروك‭ […]

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