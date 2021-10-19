2021/10/19 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأنت تقف في حضرة النبي العظيم وإلى جواره ومن أجله.
تقول ما لا تعرف وما لا تدري.
شيءٌ غريب عجيب لا يُوصف.
حتى الكلمات لا تجدها.
فكل شيء من حولك ينطق ويضيء ويقول.
وتنتظر طيف الحبيب في النوم.
والسعداء هم الذين يرون النبي في منامهم. وهناك عشَّاقٌ ومتصوفة عاشوا وماتوا وحاولوا بالصلاة وبالدعاء لكنهم لم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والحبُّ على قدر المحبوب-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تقول ما لا تعرف وما لا تدري.
شيءٌ غريب عجيب لا يُوصف.
حتى الكلمات لا تجدها.
فكل شيء من حولك ينطق ويضيء ويقول.
وتنتظر طيف الحبيب في النوم.
والسعداء هم الذين يرون النبي في منامهم. وهناك عشَّاقٌ ومتصوفة عاشوا وماتوا وحاولوا بالصلاة وبالدعاء لكنهم لم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والحبُّ على قدر المحبوب-رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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