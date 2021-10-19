‏والحبُّ على قدر المحبوب-رباح آل جعفر

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏وأنت‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬النبي‭ ‬العظيم‭ ‬وإلى‭ ‬جواره‭ ‬ومن‭ ‬أجله‭.‬تقول‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬تدري‭.‬شيءٌ‭ ‬غريب‭ ‬عجيب‭ ‬لا‭ ‬يُوصف‭.‬حتى‭ ‬الكلمات‭ ‬لا‭ ‬تجدها‭.‬فكل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬حولك‭ ‬ينطق‭ ‬ويضيء‭ ‬ويقول‭.‬وتنتظر‭ ‬طيف‭ ‬الحبيب‭ ‬في‭ ‬النوم‭.‬والسعداء‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬النبي‭ ‬في‭ ‬منامهم‭.‬ ‏وهناك‭ ‬عشَّاقٌ‭ ‬ومتصوفة‭ ‬عاشوا‭ ‬وماتوا‭ ‬وحاولوا‭ ‬بالصلاة‭ ‬وبالدعاء‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ […]

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