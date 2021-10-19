نجوم عالميون وعرب في متحف مدام توسو في دبي

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬افتتح‭ ‬متحف‭ ‬الشمع‭ ‬الشهير‭ “‬مدام‭ ‬توسو‭” ‬فرعه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬تأمل‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬ملايين‭ ‬السياح‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬العالمي‭.‬ ويعرض‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬قرابة‭ ‬60‭ ‬تمثالا‭ ‬من‭ ‬الشمع‭ ‬لنجوم‭ ‬عالميين‭ ‬مثل‭ ‬المغنية‭ ‬الشهيرة‭ ‬ريهانا‭ ‬ولاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشهير‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ […]

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