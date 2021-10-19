انفجار دراجة مفخخة في العاصمة العراقية- عاجل

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية مفخخة في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، ان "دراجة نارية انفجرت في منطقة الكسرة وسط بغداد".

وأضاف ان "الانفجار لم يعرف طبيعته بعد أن كانت مفخخة ام حادث عرضي ولازالت التحقيقات جارية".

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