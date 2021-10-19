فوز كبير لمان سيتي الانكليزي على كلوب بروج البلجيكي في دوري ابطال اوروبا

2021/10/19 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق مانشستر سيتي الانكليزي فوزا كبيرا على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جمعتهما في ملعب / جان برايدال / ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا .سجل اهداف المان سيتي جواو كاستيلو في الدقيقة 30 ، ورياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 43 ، وهدف آخر بالدقيقة 83 ، وكايل والكر في الدقيقة 53 وكول بالمر 67 .بينما سجل هدف بروج هانز فاناكن بالدقيقة 81 ./ انتهى

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