النفط تحدد التسعيرة الشهرية وتؤكد: اتفاق اوبك “وقتي”

2021/10/19 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، آلية التسعيرة الشهرية، وفيما اكدت أن اتفاق اوبك وقتي.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “زيادة سعر البرميل في […]

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