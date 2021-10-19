الثقافة تعلن إنجاز عدد من مشاريع تطوير مدينة أور

2021/10/19 | 21:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إنجاز عدد من مشاريع تأهيل وتطوير مدينة أور الآثارية، من قبل كوادرها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تضافرت جهود كوادر وزارة الثقافة والسياحة والآثار ممثلةً بخبرات وكفاءات موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث لتأهيل وصيانة الآثار وتوفير احتياجات الزائرين والسائحين في مدينة أور الآثارية".

وأضافت أن "قد تجلى ذلك بعدد من الأعمال التي أنجزها العاملون في الهيأة وشملت، تسييج موقع الدكدكة، وتأهيل السيارات الكهربائية، وتوفير عربة وحصان (ربل)، وتوفير دراجتين هوائيتين تستوعب كل واحدة ستة أشخاص، وعمل ممرات خشبية تؤدي لمعظم المعالم الآثارية".

وبيّنت أنه "جرى تأمين مدينة أور بمنظومة كاميرات مراقبة وعمل منصة خشبية لاستراحة الزائرين فضلاً عن دورة مياه صحية بالقرب من بيت نبي الله إبراهيم، وتأهيل موقع استراحة الزوار بجميع تفاصيله من الحملات ومكان الجلوس والحدائق وكل هذا خارج المنطقة الآثارية فضلاً عن نصب كشكين لتلبية احتياجات الزوار".

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