هل قوة العقل بطرح الاسئلة الغريبة؟

2021/10/19 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

وهل الرد العنيف دليل ذكاء ؟ هذه محنة

المسلمين وليس محنة الاسلام عندما

يتصدى من يعتبر نفسه مجدد ليطرح افكار

شاذة باسئلة غريبة والاسوء عندما يرد

عليه من يعتبر نفسه وكيل الاسلام للد

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