تكليف السيد عيسى الخرسان أميناً عاماً للعتبة العلوية المقدسة

2021/10/19 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور

حيدر الشمري تكليف السيد عيسى محمد صالح

الخرسان أميناً عاماً للعتبة العلوية

المقدسة .

وجاء قرار الدكتور الشمري بعد موافقة

صدرت من المرجع الديني الأعلى سماحة

السيد

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