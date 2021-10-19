اللواء رسول يوضح حقيقة انفجار الدراجة النارية في منطقة الكسرة

2021/10/19 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، حقيقة انفجار الدراجة النارية في منطقة الكسرة وسط بغداد.وقال اللواء رسول في مقطع صوتي، حصل عليه “المركز الخبري […]

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