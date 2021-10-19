التربية تعلن آلية دوام مراكز محو الأمية للعام الحالي

2021/10/19 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وضع خطة لمراكز محو الأمية، فيما أوضحت آلية الدوام بالمراكز للعام الحالي.وقال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لمحو الأمية التابع للوزارة مؤيد العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الدوام في مراكز محو الامية جاء وفقا لخطة الوزارة، حيث سيكون مع انطلاق العام الدراسي الجديد”، مشيرا الى أن “هناك آلية للدوام في مراكز محو الامية، وهو المقرر منذ انطلاق الحملة عام 2012 وحتى الان، حيث يكون يومي الجمعة والسبت في المدارس لعدم وجود بنايات خاصة بمحو الأمية”.وأضاف، أن “الدوام لهذا العام سيكون في نفس المدارس السابقة، ولا يتعارض مع دوام التعليم العام”، منوها بأن “التسجيل بدأ في مراكز محو الأمية مبكرا، وما يزال مستمرا، وتم الإعلان عن التسجيل في كافة المراكز التي يرغب الاميون الالتحاق بها”.ولفت العبيدي إلى أن “التسجيل في مراكز محو الامية يكون من خلال المدارس القريبة، وأن لدى المكتب التنفيذي كادرا متكاملا من المعلمين على ملاك المكتب، اضافة الى وجود عقود مع المحاضرين من أقسام محو الأمية المنتشرة في المديريات العامة للتربية”.وأشار إلى أن “المكتب التنفيذي سيجهز الجميع بالكتب المنهجية والقرطاسية، كما سيتم التعاون مع التلفزيون التربوي، لتسجيل الدروس الخاصة بمناهج محو الأمية من قبل المعلمين في المراكز وبثها من خلال فضائية التلفزيون التربوي، بعد اكمال الإجراءات والموافقات، ليتسنى لدارسي محو الامية الاستفادة منها في اوقات تحدد من قبل وزارة التربية”.وشدد العبيدي على “اهتمام وزارة التربية بالقضاء على الأمية في البلاد، باعتبارها افة خطيرة، عبر سعيها الدائم لدعم مراكز محو الأمية وتشجيع الاميين على التسجيل بتلك المراكز”، منوها بأن “شهادة محو الأمية تعتبر معادلة لشهادة الصف الرابع الابتدائي، بعد اجتياز مرحلة الاساس والتكميل”.وأوضح العبيدي: “توجد في مراكز محو الامية صفوف الخامس والسادس بالنسبة للدارس الذي يكمل مرحلة الاساس ويرغب بالحصول على شهادة الخامس والسادس”، موضحا أن “بإمكان الدارس اكمال دراسته ويحصل على فرصة التعليم المتقدمة في هذه الصفوف التي سيكون دوامها 4 ايام في الاسبوع أسوة بدراسة التعليم العام”.

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