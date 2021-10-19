صحة كردستان: تسجيل 1154 إصابة و17 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/10/19 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجل 25 حالة وفاة و1835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات الكلية منذ بدء انتشار الجائحة ارتفع إلى اثنين وعشرين ألفا وثماني مئة وعشر حالات، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات الكلية إلى مليونين وثمانية وثلاثين ألفا وثماني مئة وسبع وأربعين إصابة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس التاجي مقابل 17 حالة وفاة خلال 24 ساعة في عموم مناطق الإقليم.

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