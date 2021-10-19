2021/10/19 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية الشتوية 2021-2022 للمضي بدعم وتوفير المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس اجتماعا تنسيقيا لإقرار الخطة الزراعية الشتوية بمعية وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، بحضور الوكلاء والمستشارين وعدد من المختصين بالشأن الزراعي.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية “انهار ومشاريع إروائية” وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: الخطة تشمل المساحات المروية “انهار ومشاريع إروائية” وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم السابق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: الخطة تشمل المساحات المروية “انهار ومشاريع إروائية” وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).