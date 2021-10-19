وزارة: الكهرباء توفر خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة

2021/10/19 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قيام وزارة الكهرباء بتوفير خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة، وبالإمكان الوصول إلى تلك الخدمة بشكل مباشر عن طريق موقع إلكتروني خاص بالوزارة أو عبر بوابة أور للخدمات الحكومية الإلكتروني.

وبينت في بيان أنّ خدمة احتساب كلفة استهلاك الطاقة، أُدرجت مع سياق مشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الحكومية الذي تطمح الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنْ تكون خدماتها شاملة.

وبشأن آلية سريان خدمة احتساب كلفة الاستهلاك، أكد بيان الدائرة أنها تتضمن احتساب كلفة الطاقة الكهربائية لجميع أصناف الاستهلاك “منزلي، تجاري، صناعي، زراعي، حكومي”، ويكون الاحتساب إما حسب الأجهزة المستخدمة أو حسب المقياس.

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