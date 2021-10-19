توضيح حكومي بشأن انفجار الكسرة وسط بغداد

2021/10/19 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، بشأن انفجار منطقة الكسرة وسط العاصمة بغداد.

ورجح رسول في تصريح صحفي ورد لـNRT عربية اليوم، (19 تشرين الاول 2021)، انفجار منطقة الكسرة وسط بغداد ناجم عن احتكاك خزان دراجة نارية اثناء "احتكاك او اصطدام"، مؤكدا عدم حصول أي اصابات والحركة طبيعية في المنطقة.

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