بالفيديو.. انفجار لم يعرف طبيعته يوقع جرحى وسط بغداد

2021/10/19 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوقوع جرحى اثر انفجار لم يعرف طبيعته حتى الان في منطقة الكسرة وسط العاصمة بغداد.

انفجار لم يعرف طبيعته أوقع جرحين على الأقل، في الكسرة وسط بغداد pic.twitter.com/uzyx3o28dc

— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1) October 19, 2021

يتبع..

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