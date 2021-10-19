2021/10/19 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: celeFAIXZac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القبض على المسؤول عن تفجير الكرادة يعيد التفجير للذاكرة | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القبض على المسؤول عن تفجير الكرادة يعيد التفجير للذاكرة | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).