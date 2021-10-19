الزراعة تتخذ إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار البيض والدجاج

2021/10/19 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عاملين اثنين لاستيراد المواد الزراعية الغذائية، فيما قررت توريد البيض والدجاج من إقليم كردستان للسيطرة على ارتفاع الأسعار.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين للوكالة الرسمية، إن “ملف استيراد المواد الزراعية الغذائية يخضع لعاملين، الأول وجود روزنامة زراعية لتحديد المحاصيل الزراعية المحلية وموسم وفرتها محلياً، …

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