التربية تشيد بمبادرة السيد الصدر لتنظيف المدارس

2021/10/19 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاشاد وزير التربية علي حميد الدليمي ، بالموقف الوطني للسيد مقتدى الصدر لتبنيه حملة البنيان المرصوص الرامية لتنظيف المدارس بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد .وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "الدليمي اعرب عن شكره لتلك المبادرة التي تنطلق من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية اتجاه العملية التربوية والتعليمية "، لافتةً الى ان "المؤسسة التربوية تحتاج لتوحيد الجهود من اجل رفع المستوى (الصحي) و (التعليمي) في العراق والأخذ بأيدي طلبتنا الاعزاء لإكمال مشوارهم العلمي" .ودعا البيان الجهات السياسية والرموز الوطنية كافة الى "دعم جهود الوزارة في تقديم الدعم لإنجاح العام الدراسي الجديد" .وتجدر الاشارة الى ان الحملة ستبدأ يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في جميع محافظات البلاد.

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