أمانة بغداد تفرض غرامة قدرها مليون دينار على غسيل السيارات في الشوارع العامة (صور)

2021/10/19 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت أمانة بغداد، عبر يافطات عُلقت في عدد من مناطق العاصمة من غسل السيارات في الشوارع العامة.

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وحصل "ناس" (19 تشرين الاول 2021)، على صور لتحذيرات الأمانة جاء فيها أن "غسل السيارات في الشارع العام يعرضكم لغرامة (1000000)، مليون دينار".

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