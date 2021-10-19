باحث بالشأن السياسي: التدخل الخارجي جاء بحرب طائفية ثم بداعش والان جاء لفرض فتنة شيعية شيعية

2021/10/19 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث بالشأن السياسي، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، ان التدخل الخارجي جاء بحرب طائفية ثم بداعش والان جاء لفرض فتنة شيعية شيعية.وقال الحكيم لبرنامج “حصاد الايام” ان “اعلان نتائج مبدئية غير صحيحة تسبب بإرباك مجتمعي”.واضاف ان “المفوضية تحدثت عن مشاركة 41 بالمئة ولم يظهر طابور واحد على الاقتراع بالشاشات”.وبين انه […]

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