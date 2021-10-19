التيار الكهربائي ينير أروقة السفارة !!

2021/10/19 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

تنفّس جاك ومايكل وجورج الصعداء بعد

إعادة التيار الكهربائي إلى أروقة

السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد ،

بعد انقطاعه وإبعاده عن البث، ما جعل

كادر السفارة يشعرون بالارتياح لهذا

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