اعتقال “إرهابي” وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربي نينوى

2021/10/19 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال “إرهابي” وضبط أسلحة وعتاد بحوزته غربي محافظة نينوى.وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “استنهاضاً لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وعلى ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي …

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