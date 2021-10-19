2021/10/19 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الأبن، أعلن أن باول ارتكب الكثير من الأخطاء، وقال ما نصه، لكن في أي حال فليرقد بسلام.

وعد ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه يأمل أن ينال مديحاً مماثلاً عند وفاته.

وكتب الرئيس السابق في بيانه، من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل، وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا.

كما اتهم ترامب باول بأنه جمهوري بالاسم فقط، والأول دائماً في مهاجمة الجمهوريين الآخرين، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أميركي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: كولن باول ارتكب الكثير من الأخطاء لكن فليرقد بسلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: كولن باول ارتكب الكثير من الأخطاء لكن فليرقد بسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).