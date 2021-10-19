2021/10/19 | 23:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Lbeq8KHuG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق أعمال اجتماع وزراء النقل العرب بمشاركة العراق | تقرير رشا محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق أعمال اجتماع وزراء النقل العرب بمشاركة العراق | تقرير رشا محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).