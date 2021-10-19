"لا أستوفي المعايير".. ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام"

2021/10/19 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لقب "عجوز العام" الذي منحته لها المجلة البريطانية The Oldie، وذكرت الملكة أنها "لا تستوفي المعايير" المطلوبة.

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