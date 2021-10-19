سيغير الكثير.. الاتحاد الكردستاني يحدد موقفاً من إعادة العد والفرز اليدوي

2021/10/19 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، اليوم الثلاثاء، عن موقف الأحزاب الكردية من إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع.وقالت ريزان شيخ دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل والأحزاب الكردية ليس لديها اي مشكلة مع نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية وهي لا تمانع بإعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع وذلك بسبب النتائج المرضية التي حصلت عليها الأحزاب في الإقليم".وأضافت، أن "العملية الانتخابية شهدت الكثير من الخروقات في الإقليم والمحافظات "مشيرة إلى أن "احدى مرشحات الأحزاب غير المعروفات لم تنشر اعلاناً واحداً او تعمل دعاية انتخابية ومع ذلك حصلت على ما يقارب الـ9000 صوت".وتابعت ريزان، أن "احزاب السلطة تمكنت من السيطرة على جميع تفاصيل الانتخابات وتوجيه النتائج لصالحها على حساب المواطنين".وأشارت إلى أن "العودة إلى العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع سيغير الكثير من النتائج التي تم اعلانها نظراً لوجود تفاوت واضح في الارقام المعلنة والأرقام الحقيقية لدى الكثير من المرشحين".

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