الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي وتضبط اسلحة واعتدة في منزله غربي نينوى

2021/10/19 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي وضبطت اسلحة واعتدة في منزله غربي نينوى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات:" ان القبض على الارهابي تم في مداهمة لمنزله في قرية تمارات التابعة الى ناحية زمار غربي نينوى ، على ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ ".واضاف البيان انه :" ضبطت بمنزله ٣ بنادق مختلفة و٣ مسدسات صوتية و٣٠٠ اطلاقة سلاح AK و١٥٠ اطلاقة مسدس بالاضافة الى ناظور نهاري "./انتهى9

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