وزير التربية يشيد بمبادرة الصدر تزامنا مع انطلاق العام الدراسي

2021/10/19 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اشاد وزير التربية علي حميد الدليمي ، بالموقف الوطني لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتوجيه حملة البنيان المرصوص لتنظيف المدارس بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد .وقال المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان :" ان الدليمي اعرب عن شكره لتلك المبادرة التي تنطلق من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه العملية التربوية والتعليمية "، لافتةً الى :" ان المؤسسة التربوية تحتاج لتوحيد الجهود من اجل رفع المستوى (الصحي) و (التعليمي) في العراق والاخذ بايدي طلبتنا الاعزاء لاكمال مشوارهم العلمي" .ودعت التربية الجهات السياسية والرموز الوطنية كافة الى دعم جهودها في تقديم الدعم لانجاح العام الدراسي الجديد .يشار الى ان الحملة ستبدأ يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في جميع محافظات البلاد./انتهى8

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