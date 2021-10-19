أول جولة لبلينكن إلى أميركا اللاتينية.. أهم الملفات المتوقعة

2021/10/19 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أول جولة له في أميركا اللاتينية لتقديم الدعم إلى الدول التي تعتبرها واشنطن مثالاً للديموقراطية.

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