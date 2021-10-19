بغداد ترسل 67 مليون دينار من استحقاقات الفلاحين إلى إقليم كردستان

2021/10/19 | 23:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان ، اليوم الثلاثاء، إرسال الحكومة الاتحادية الدفعة الخامسة من مستحقات إقليم كردستان بمبلغ مقداره و67 مليون دينار عراقي.وقال المدير العام للتجارة في الوزارة نوزاد الشيخ كامل، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الصك المصرفي للجزء الخامس لاستحقاقات فلاحي الاقليم وصل الى …

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