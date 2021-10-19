الكناني: مطالب المتظاهرين الحاليين اهم بكثير من مطالب متظاهري تشرين

2021/10/19 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي.حسين الكناني، اليوم الثلاثاء، ان احتمالية التصعيد واردة خصوصا ان في الاجهزة الامنية كثير من العناصر غير المنضبطة، لافتا ان مطالب المتظاهرين الحاليين اهم بكثير من مطالب متظاهري تشرين.وقال الكناني لبرنامج “حصاد الايام” ان “مطالب المتظاهرين الحاليين اهم بكثير من مطالب متظاهري تشرين “.واضاف ان ” […]

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