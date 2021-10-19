حكومة العراق تصدر 4 قرارات جديدة أبرزها إحالة تنفيذ المدارس للشركات الصينية

2021/10/19 | 23:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، حيث جرى خلالها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي، …

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