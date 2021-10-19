2021/10/19 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، عن شكره لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتنظيف المدارس تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية في بيان تابعه NRT عربية اليوم، (19 تشرين الاول 2021)، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، اشاد بالموقف الوطني لسماحة السيد مقتدى الصدر لتبنيه حملة البنيان المرصوص الرامية لتنظيف المدارس بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد".

وأضاف البيان، ان "الدليمي اعرب عن شكره لتلك المبادرة التي تنطلق من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية اتجاه العملية التربوية والتعليمية"، لافتا الى ان "المؤسسة التربوية تحتاج لتوحيد الجهود من اجل رفع المستوى (الصحي) و(التعليمي) في العراق والأخذ بأيدي طلبتنا الاعزاء لإكمال مشوارهم العلمي" .

ودعا البيان "الجهات السياسية والرموز الوطنية كافة الى دعم جهود الوزارة في تقديم الدعم لإنجاح العام الدراسي الجديد" .

وأوضح البيان ان "الحملة ستبدء يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في جميع محافظات البلاد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المجلس الاداري للبنيان المرصوص بالبدء بحملة تنظيف للمدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد وبالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها.

جاء ذلك في تغريدة للصدر على "تويتر" وتابعها NRT عربية وفيما يلي نصها:-

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يعلق على حملة الصدر لتنظيف المدارس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يعلق على حملة الصدر لتنظيف المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).