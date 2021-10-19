الكشف عن تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي بمنزل نوري المالكي

2021/10/19 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع من داخل الاجتماع الذي عقد في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن ما توصل اليه الاجتماع.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي اتفق في الاجتماع الذي عقد بمنزل المالكي، انه لن يتفاوض قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الاطار وتقديم الأدلة القانونية على اي نتيجة نهائية".

وعقد في وقت سابق، اجتماعا للاطار التنسيقي في منزل المالكي للنظر في نتائج الانتخابات.

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