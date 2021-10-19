بالإنفوغراف.. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن آخر تحديث عن شكاوى النتائج

2021/10/19 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، آخر التحديثات عن الشكاوى اعتبارًا من 17 تشرين الأول 2021.

وقالت المفوضية ان إجمالي عدد الشكاوى ليوم الاقتراع 397، وعدد شكاوى التصويت العام 361، عدد شكاوى التصويت الخاص 27، عدد شكاوى العد والفرز اليدوي 9.

واضافت انها صنفت 397 شكوى: 161 شكوى مصنفة على انها صفراء - 138 شكوى مصنفة على انها خضراء - 10 شكاوى مصنفة على انها حمراء - 88 شكاوى يجري العمل على تصنيفها.

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