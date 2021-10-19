بالصورة .. المفوضية تصنف انواع الشكاوى الخاصة بالانتخابات

2021/10/19 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ صنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انواع الشكاوى الخاصة بالانتخابات .واحصت المفوضية ١٦١ شكوى على انها شكاوى صفراء ، و ١٣٨ على انها شكاوى خضراء ، و ١٠ على انها حمراء ، ٨٨ يجري العمل على تصنيفها ./انتهى9

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